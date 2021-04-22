Юный талант Айдын Сулейманлы выиграл турнир в Черногории

Соревнование с участием 22 шахматистов из десяти стран состояло из 9 туров. Айдын набрал 6,5 очка и единолично занял 1-е место. В его активе четыре победы и пять ничьих.

Стоит отметить, что по рейтингу 16-летний Сулейманлы (2520) был четвертым среди участников турнира, но тем не менее смог опередить более опытных соперников.

Ранее Айдын становился чемпионом Европы в возрастных категориях до 8 и 12 лет, а в 2019 году выиграл чемпионат мира среди 14-летних, удостоившись поздравлений от президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Затем в составе сборной Азербайджана была победа на Юношеской шахматной Олимпиаде. Ну а настоящий фурор юный талант произвел в феврале прошлого года на традиционном московском турнире «Аэрофлот Опен», став, во-первых, первым азербайджанцем, выигравшим это соревнование, а во-вторых, самым юным его победителем за 18-летнюю историю турнира.

Имея тогда рейтинг 2474, наш шахматист занимал в списке участников лишь 71-е место. В Москве он неизменно играл с соперниками с рейтингом выше 2600 и, тем не менее, набрав 6,5 очка смог занять 1-е место.