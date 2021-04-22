Смертельное ДТП в Баку

В Баку в Наримановском районе на проспекте Зии Буниятова произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает АПА, автомобиль Hyundai, за рулем которого находился Нурлан Гусейнов, сбил занимавшегося чисткой тоннеля сотрудника Госагентства "Азербайджанские автомобильные дороги" Низами Мамедова. Затем Hyundai врезался в грузовик Iveco. Н.Мамедов от полученных травм скончался на месте.

Водитель и пассажир Hyundai, а также сотрудник Госагентства Эльнур Агаев госпитализированы с тяжелыми травмами.

В Наримановском районном управлении полиции проводится расследование.