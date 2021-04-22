В США признали успехи Ирана в разработке баллистических ракет

За пять-семь лет Иран добился значительного прогресса в программе разработки баллистических ракет и беспилотников, сообщил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

Маккензи заявил, что Иран «добился значительных, качественных улучшений» ракет. Кроме того, увеличилось их количество – «цифры зависят от того, как вы решили считать вооружения, но это немногим меньше чем 3 тыс. (ракет) различного радиуса действия». По словам генерала, «их точность стала намного выше, чем раньше».

Также Иран вкладывает «значительные средства в крылатые ракеты для поражения наземных целей» и программу БПЛА, которая «также достигла значительных успехов». Маккензи пояснил, что речь идет об «относительно новых разработках», которые велись в последние пять лет «или около того». «Иногда требуется время, чтобы это стало известно нам, нашим аналитикам», – приводит его слова ТАСС.

Относительно «иранской ядерной программы» Маккензи заявил, что Тегеран «до сих пор они не сделал ничего необратимого».