Генсек ООН призвал объединиться для борьбы с «реальной угрозой»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к созданию «глобальной коалиции» для борьбы с «реальной угрозой» - климатическим кризисом, сообщает «Анадолу».

Об этом Гутерриш заявил в ходе своего выступления на Международном климатическом саммите, организованном США с участием 40 мировых лидеров. Он напомнил, что последние 10 лет стали самыми жаркими на планете и выбросы парниковых газов достигли самых высоких уровней за 3 миллиона лет. Генсек ООН заявил, что уровень моря постоянно повышается, палящая жара, разрушительные тропические ураганы и лесные пожары усиливаются. «Мы на краю пропасти», - сказал он.

Гутерриш также подчеркнул, что международные и национальные банки развития должны увеличить финансирование в рамках борьбы с климатическими изменениями с 20 до 50 процентов.

«Страны, которые больше всего загрязняют планету, должны определить политику на следующие 10 лет, чтобы к половине этого века удалось достичь цели – нулевого уровня выбросов углерода. Также нужно ввести налоги на выбросы углерода», - сказал Гутерриш.

Генсек подчеркнул важность прекращения использования ископаемого топлива и инвестирования в возобновляемые источники энергии. Богатые страны должны прекратить использование угля до 2030 года, другие страны - до 2040 года, сказал он.

«Свыше 700 городов взяли на себя обязательства полностью прекратить выбросы углерода до 2050 года», - сказал Гутерриш.

Он также призвал мировых лидеров взять на себя политическую инициативу для прекращения климатического кризиса.