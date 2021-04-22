Военную базу США в Ираке обстреляли ракетами

В Ираке несколько ракет разорвались на территории рядом с военным лагерем Виктория, где находятся американские военные, сообщает издание Shafaq News.

Лагерь находится недалеко от международного аэропорта Багдада. Источник сообщил агентству Shafaq News, что «неизвестные выпустили три ракеты по военной базе в Багдадском международном аэропорту».

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, однако система C-RAM не смогла уничтожить или обнаружить ракеты. Иракские силы ведут поиски ракетной установки.

По имеющейся информации, пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за эту атаку.