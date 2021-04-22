Аркадий Дворкович вновь выступил за приглашение Теймура Раджабова в турнир претендентов

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов, весьма вероятно, будет допущен к следующему турниру претендентов, который состоится в 2022 году.

При принятии окончательного решения ФИДЕ будет учитывать авторитет Федерации шахмат Азербайджана, а также то, что Теймур в целом оказался прав в той ситуации. И, конечно же, большое значение имеет положительное отношение к Азербайджану лично Аркадия Дворковича».

«Еще раз на самом высоком уровне было сказано, что следующий претендентский цикл, скорее всего, пройдет с участием Теймура Раджабова, - пояснил для haqqin.az вице-президент ФИДЕ и Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов. – Конечно, этому предшествовали наши неоднократные совместные консультации. Обсуждения продолжаются, но шансы на то, что Теймур без отбора получит право сыграть в турнире претендентов весьма высоки.

Глава ФИДЕ еще в прошлом году заявил, что было бы справедливо дать возможность Теймуру Раджабову сыграть в следующем претендентском турнире. Как видим, с тех пор его позиция не изменилась, и все идет к тому, что Раджабов примет участие в важнейшем соревновании.

Напомним, в турнир претендентов 2020 года он был отобран благодаря победе на Кубке мира-2019. Однако из-за объявленной пандемии Теймур отказался участвовать в соревновании, которое должно было начаться в Екатеринбурге 17 марта 2020 года. Азербайджанский гроссмейстер оказался единственным, кто не захотел играть. Его заменил французский шахматист Максим Вашье-Ляграв.

В турнире претендентов было сыграно 7 туров, то есть половина соревнования, после чего оно был приостановлено, так как правительство России закрыло международное авиасообщение и были опасения, что шахматисты попросту не смогут улететь в свои страны.

Вторая половина турнира играется в эти дни в том же Екатеринбурге. Победитель получит право оспорить чемпионскую корону в матче с норвежцем Магнусом Карлсеном, который пройдет в ноябре-декабре этого года в Дубае.

Что касается следующего цикла, то в нем, наряду с Теймуром Раджабовым, должны сыграть неудачник чемпионского матча, два лучших шахматиста по итогам Гран-при ФИДЕ, два финалиста Кубка мира, а также шахматисты, которые займут два первых места на турнире Grand Swiss.