Диетолог рассказал, чем лучше запивать еду

Диетолог рассказал, чем лучше всего запивать пищу. По мнению доцента медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрея Бобровского, оптимальным напитком в этом плане является обычная теплая вода.

«В отношении чая опасность его избыточного количества минимальна. Но при некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях нужно проявлять осторожность в отношении объема жидкостей вообще и конкретно в отношении чая. Избыток чая опасен для людей с повышенным давлением, вещества, которые содержатся в чае, тоже могут поспособствовать его увеличению», — рассказал Бобровский в интервью радио Sputnik.

Чай диетолог рекомендует не слишком крепкий и лучше без сахара. Опасны для здоровья сладкие газированные напитки.