В Индии не успевают сжигать и хоронить людей наши подробности
В четверг в Индии зафиксировали мировой рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом - 314 835 новых случаев. До этого больше всего случаев отметили 2 января в США. Но у американцев пандемия идет на резкий спад, там провакцинированы по меньшей мере одной дозой четыре человека из десяти. А индийцы задыхаются от нехватки кислорода в больницах.
Собственно, там происходит именно то, от чего предостерегали все инфекционисты: не так важно, чтобы меньше народу заразилось, как то, чтобы заражение не произошло массово в одно время, когда нагрузка на больницы вырастет настолько, что они не смогут оказывать медицинскую помощь всем нуждающимся.
Сейчас Индия значится на втором месте в мире по общему числу зарегистрированных случаев: почти 16 миллионов, и на четвертом по числу умерших – 185 тысяч. Но в эти цифры всегда слабо верилось: для страны с населением 1,38 миллиарда, живущим в тесноте, часто в антисанитарных условиях и не очень склонным к соблюдению карантинных ограничений, это просто идеальная среда для распространения инфекции. С чего бы коронавирус сделал для нее исключение? А он и не сделал.
После первой волны пандемии в Индии заметно расслабились: после пиковых значений по сто тысяч случаев в сутки заболеваемость будто бы упала до десяти тысяч на огромную страну, и ко второй волне не подготовились абсолютно. Правительство скинуло решение вопроса о карантинных мерах на места. Там к этому отнеслись, как всегда, еще более беззаботно. Страна проводила массовые фестивали, свадьбы и политические митинги. При среднем возрасте населения 27 лет молодежь, которая считает себя почти неуязвимой для коронавируса, стала главным разносчиком болезни.
Дурную шутку сыграла и уверенность властей, что Индия как один из самых крупных производителей вакцины AstraZeneca сумеет защитить свих граждан. Да, здесь уже сделали около 130 миллионов прививок, но для такой огромной страны это лишь 8% населения. И то, что какая-то часть людей привита, ничуть не мешает вирусу поражать остальных.
Точные решения сложно принимать, не имея точной картины распространения пандемии, а в Индии менее четверти смертей освидетельствуются медиками. Так, в среду было зарегистрировано 2 тысячи 104 случая смерти, но сколько их на самом деле, кто знает. Какие-то приблизительные выводы о количестве погибших делают на основе анализа работы крематориев, а они сейчас загружены где в два, а где и в пять раз больше обычного. Сообщается, что в одном из них не выдержало нагрузки оборудование, и погребальные костры приходится разжигать во дворе. Выстраиваются очереди, чтобы провести похоронный обряд.
Этим очередям предшествуют очереди в больницы, где просто не принимают новых пациентов из-за нехватки кислорода. Дошло до того, что одна из частных сетей клиник подала в суд Дели на правительство, которое не предусмотрело повышенный спрос на кислород и не подготовилось к этому. В судебном решении содержится призыв к правительству «вымаливать, заимствовать, воровать или импортировать» необходимое количество газа, от которого зависит спасение жизней.
Ситуация отчаянная, и быстрый выход из нее не виден. Чтобы он был, к нему следовало готовиться сильно заранее. Индийцам предстоит еще долго и помногу хоронить своих близких. Когда подойдет очередь.