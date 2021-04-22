В четверг в Индии зафиксировали мировой рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом - 314 835 новых случаев. До этого больше всего случаев отметили 2 января в США. Но у американцев пандемия идет на резкий спад, там провакцинированы по меньшей мере одной дозой четыре человека из десяти. А индийцы задыхаются от нехватки кислорода в больницах.

Собственно, там происходит именно то, от чего предостерегали все инфекционисты: не так важно, чтобы меньше народу заразилось, как то, чтобы заражение не произошло массово в одно время, когда нагрузка на больницы вырастет настолько, что они не смогут оказывать медицинскую помощь всем нуждающимся.

Сейчас Индия значится на втором месте в мире по общему числу зарегистрированных случаев: почти 16 миллионов, и на четвертом по числу умерших – 185 тысяч. Но в эти цифры всегда слабо верилось: для страны с населением 1,38 миллиарда, живущим в тесноте, часто в антисанитарных условиях и не очень склонным к соблюдению карантинных ограничений, это просто идеальная среда для распространения инфекции. С чего бы коронавирус сделал для нее исключение? А он и не сделал.

После первой волны пандемии в Индии заметно расслабились: после пиковых значений по сто тысяч случаев в сутки заболеваемость будто бы упала до десяти тысяч на огромную страну, и ко второй волне не подготовились абсолютно. Правительство скинуло решение вопроса о карантинных мерах на места. Там к этому отнеслись, как всегда, еще более беззаботно. Страна проводила массовые фестивали, свадьбы и политические митинги. При среднем возрасте населения 27 лет молодежь, которая считает себя почти неуязвимой для коронавируса, стала главным разносчиком болезни.