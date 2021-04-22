130 мигрантов утонули в Средиземном море

В международных водах Средиземного моря у берегов Ливии перевернулись три лодки с примерно 130 нелегальными мигрантами на борту. Об этом сообщила неправительственная организация SOS Mediterranee.

НПО получила сообщение о трех судах, терпящих бедствие у берегов Ливии. На поиски отправились принадлежащее SOS Mediterrane судно Ocean Viking и три торговых корабля. Однако их работу осложнили плохие погодные условия и высота волн до шести метров.

"С тех пор, как мы прибыли на место происшествия, мы не обнаружили ни одного выжившего, хотя мы могли видеть не менее десяти тел в районе места крушения", - уточняется в сообщении.

Вскоре после этого самолет Агентства ЕС по контролю границ "Фронтекс" обнаружил рядом с местом инцидента фрагменты резиновой лодки.