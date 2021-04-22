Полиция продолжает выявлять ковид-больных в общественных местах

Продолжаются меры по контролю над профилактикой активных больных коронавирусом в связи с особым карантинным режимом, введенным в целях предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, за минувшие сутки сотрудники полиции выявили и задержали в общественных местах семь инфицированных коронавирусом.

Полицейские провели с задержанными разъяснительную беседу и доставили их по месту проживания.