Франция и Германия попали в черный список США наш обзор
Госдепартамент США, как и аналогичные внешнеполитические ведомства других стран, следит за ситуацией с пандемией в мире. Исходя из уровня заболеваний коронавирусом, в Вашингтоне составляют список стран, куда американцам ездить не рекомендуется и откуда въезд на территорию Соединенных Штатов нежелателен. Еще совсем недавно в черном списке было всего 34 государства. Новый, только что опубликованный документ включает уже 131 страну.
Госдеп расширил список так называемого четвертого уровня, добавив туда 97 государств, в котором граждан США предостерегают не путешествовать. В него попали теперь такие страны, как Канада, Франция, Германия, Италия, Турция, Швеция, Испания, Польша. Некоторые другие страны, как Китай и Япония, внесены в список третьего уровня — необходимость поездок в эти страны Госдепартамент США предлагает своим гражданам тщательно взвесить.
Большинство американцев в период пандемии не имеет возможности посещать страны Евросоюза. Причина проста — ограничения на путешествия были введены еще в прошлом году Вашингтоном в целях снижения уровня заболеваемости коронавирусом в стране.
Также давно запрещен прилет в Соединенные Штаты без специального разрешения гражданам из большинства стран Европы, Китая, Бразилии, Ирана и ЮАР.
Согласно рекомендациям американского Центра по контролю и профилактике заболеваний особы, полностью вакцинированные от Covid-19, могут свободно путешествовать по территории США при соблюдении всех эпидемиологических предписаний, действующих в стране.
Руководитель центра Рошель Воленски, тем не менее, отговаривает и от этого - из-за все еще высокого уровня обнаруживаемых случаев заболеваний коронавирусом в Соединенных Штатах. На нее ссылается издание Wprost.
В США с начала пандемии зафиксировано более 32,5 миллиона заболеваний и свыше полумиллиона летальных случаев. Эта страна по-прежнему лидер в печальной статистике Covid-19.
Второе место в ней занимает Индия, где с более чем миллиардным населением число заболеваний в два раза ниже, чем в США. То же и со смертностью от коронавируса. На третьем месте находится Бразилия, недалеко отставшая от Индии по числу инфицированных, но где смертность превышает индийские показатели в два раза. Четвертое и пятое места занимают Франция и Россия. Следом расположилась Турция.
Интересно, что, несмотря на то место, которое занимает Франция, как сообщал haqqin.az, здесь предполагают смягчать ограничения эпидемиологического режима. Что будет дальше в стране бордо, круассанов и устриц, пока никто не может предсказать. Но совершенно точно, что французы за океан в гости к дяде Сэму попадут не скоро.