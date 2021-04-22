Отдел международной информации и политики 11:34

Госдепартамент США, как и аналогичные внешнеполитические ведомства других стран, следит за ситуацией с пандемией в мире. Исходя из уровня заболеваний коронавирусом, в Вашингтоне составляют список стран, куда американцам ездить не рекомендуется и откуда въезд на территорию Соединенных Штатов нежелателен. Еще совсем недавно в черном списке было всего 34 государства. Новый, только что опубликованный документ включает уже 131 страну. Госдеп расширил список так называемого четвертого уровня, добавив туда 97 государств, в котором граждан США предостерегают не путешествовать. В него попали теперь такие страны, как Канада, Франция, Германия, Италия, Турция, Швеция, Испания, Польша. Некоторые другие страны, как Китай и Япония, внесены в список третьего уровня — необходимость поездок в эти страны Госдепартамент США предлагает своим гражданам тщательно взвесить.

Большинство американцев в период пандемии не имеет возможности посещать страны Евросоюза. Причина проста — ограничения на путешествия были введены еще в прошлом году Вашингтоном в целях снижения уровня заболеваемости коронавирусом в стране. Также давно запрещен прилет в Соединенные Штаты без специального разрешения гражданам из большинства стран Европы, Китая, Бразилии, Ирана и ЮАР. Согласно рекомендациям американского Центра по контролю и профилактике заболеваний особы, полностью вакцинированные от Covid-19, могут свободно путешествовать по территории США при соблюдении всех эпидемиологических предписаний, действующих в стране. Руководитель центра Рошель Воленски, тем не менее, отговаривает и от этого - из-за все еще высокого уровня обнаруживаемых случаев заболеваний коронавирусом в Соединенных Штатах. На нее ссылается издание Wprost.