Столкновения в Иерусалиме: свыше 100 раненых

По меньшей мере 105 палестинцев получили ранения в результате столкновений с полицией Израиля в Восточном Иерусалиме в ночь на пятницу. Об этом сообщила палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa со ссылкой на Палестинское общество Красного Полумесяца.

Как уточняется, израильская полиция применила шумовые гранаты и водометы для разгона группы палестинцев, которые собрались у Дамасских ворот в Старом городе Иерусалима после совершения таравих-намаза (молитвы, которая совершается в священный для мусульман месяц Рамадан после обязательной ночной молитвы).

Израильские силовики перекрывают ворота Баб Хута ("Врата прощения") - один из основных путей, который ведет к мечети Аль-Акса, уточняет радиостанция.

По данным Agence France-Presse, не менее 20 палестинцев госпитализированы, 44 человека задержаны израильскими полицейскими.