Пытавшего азербайджанских пленных Мкртчяна оставили за решеткой

В Бакинском Военном суде рассмотрено представление о продлении меры пресечения в отношении гражданина Армении Людвига Мкртчяна, пытавшего азербайджанских военнопленных во время Первой Карабах ской войны и попавшего в плен во время Второй Карабах ской войны.

Как сообщает АПА, решением суда срок ареста Л.Мкртчяна продлен еще на 4 месяца.

Людвиг Мкртчян признан виновным по статье 113 Уголовного кодекса Азербайджана (причинение физической боли или психических страданий лицам, подвергшимся задержанию или иному ограничению свободы). В ходе Первой Карабахской войны Л.Мкртчян пытал с особой жестокостью находившихся в армянском плену азербайджанцев. По этим фактам в 2000 году в Военной прокуратуре Азербайджана было возбуждено уголовное дело.

27 сентября этого года, когда началась Отечественная война, азербайджанская армия захватила в плен группу армянских военнослужащих. Среди них был и Людвиг Мкртчян.

В ходе следствия Людвиг Мкртчян признался, что подвергал пыткам азербайджанцев, взятых в плен во время Первой Карабахской войны. Несколько азербайджанских военнослужащих, которые находились в армянском плену во время Первой Карабахской войны и вернулись из плена, узнали Мкртчяна во время очной ставки.