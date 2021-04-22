Операция МВД: изъято 40 килограммов наркотиков

Жителей Баку задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками и Ясамальского 27-го районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

В результате проведенной операции по подозрению в торговле наркотиками задержан житель Баку Т.Алекперов. Во время личного обыска у него был обнаружен героин, около 3 граммов марихуаны. При обыске в его квартире было найдено 25 килограммов мариахуаны.

В результате операции, проведенной Главным управлением по борьбе с наркотиками на основании полученной информации, в Бинагадинском районе задержан житель Баку К.Гусейнов, ранее судимый по подозрению в торговле наркотиками. При личном досмотре у него было обнаружено более 29 граммов героина и более 19 граммов метамфетамина.

При обыске в его квартире было изъято 12 килограммов 135 граммов героина, более 2 килограммов метамфетамина и более 868 граммов опиума.

По обоим фактам проводится расследование.