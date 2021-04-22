Проект «Цифровые навыки» охватит 160 тысяч учеников

Министр образования Эмин Амруллаев рассказал на своей странице в Facebook о школьном проекте «Цифровые навыки».

Министр отметил, что в настоящее время проект «Цифровые навыки» охватывает 120 000 учащихся в 222 школах страны. С 2020-2021 учебного года ученикам VII, VIII и IX классов преподается язык программирования Python.

По словам министра, планируется, что в следующем учебном году проект «Цифровые навыки» охватит 160 000 учащихся.

Напомним, с начала 2020-2021 учебного года проект расширен до 9 городов и охватывает учащихся 2-9-х классов 222 школ. Таким образом, проектом охвачены Баку, Гянджа, Билясувар, Сумгаит, Мингячевир, Шамаха, Лянкяран, Ширван и Шеки.

Преподавание предмета «Информатика» в новом формате позволяет развить у учащихся алгоритмическое мышление, логику, навыки разработки проектов и основ программирования, одним словом, основные навыки XXI века.