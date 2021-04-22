В Баку украли из школы оружие

В Баку совершена кража из школы. Сотрудники Хатаинского 37-го районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан подозреваемый в совершении кражи, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

Согласно сообщению, задержан ранее судимый житель города Баку Э.Бабаев. Он подозревается в том, что в ночь на 22 апреля украл из одной из общеобразовательных школ района учебный газовый пистолет марки Glock и учебный автомат марки «АК-74».

По факту проводится расследование.