Образование и здоровье наших детей под угрозой. Что делать? в гостях у haqqin.az эксперт в области образования Кямран Асадов
Детский фонд ООН - ЮНИСЕФ недавно представил проект «Класс во время пандемии», призывая правительства стран мира рассмотреть возможность возобновления нормальной работы школ. Глобальная блокировка учебных заведений создала в сфере образования катастрофически чрезвычайную ситуацию, считают в организации. С каждым днем дети, не имеющие доступа к очному школьному обучению, все больше и больше отстают, при этом самые бедные слои общества платят самую высокую цену, говорится в заявлении исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор. Проект «Класс во время пандемии» поможет в какой-то мере исправить ситуацию.
Вняв воззванию ЮНИСЕФ, одна за другой страны Европы и Америки с наступлением теплых дней стали организовывать очное обучение в школах и вузах на открытом воздухе. Испания, Франция, Великобритания, Дания, США, Канада уже активно открывают классы на пришкольных стадионах, в парках и вообще любой зеленой зоне рядом с учебными заведениями. Под школы переоборудовали зоны отдыха в прибрежных средиземноморских городах Испании и Италии.
Переполненные школы в Баку
Метод, предложенный ЮНИСЕФ, позволяет не только обеспечить учебный процесс, но и укрепить здоровье детей. Неправительственная организация Out Teach даже подготовила целую модель образования на открытом воздухе: от программы для учителей до создания школьных учебных лабораторий на открытом воздухе и строительства уличных классов.
Использование классной комнаты на открытом воздухе дает возможность объединить уроки по любому предмету с реальным миром, что уже доказало свою эффективность. Главное же, что так гораздо проще следовать необходимой в условиях пандемии социальной дистанции в 1,5 метра и дети могут не носить маски, что для них сложнее, чем для взрослых. Американские специалисты также считают, что уроки на открытом воздухе побуждают преподавателей проявлять творческий подход к урокам.
Возможности для занятий на открытом воздухе имеются и могут быть задействованы и в Азербайджане, уверен эксперт в сфере образования Кямран Асадов. В беседе с haqqin.az он отметил, что из 4 447 школ в стране почти у 4 000 есть озелененная территория и школьные стадионы.
Трудности же в организации у нас таких уроков К.Асадов видит прежде всего в том, что очень много школ, особенно в Баку, переполнены. В 320 школах столицы 440 тысяч учащихся. То есть практически нет такой, где учатся меньше одной тысячи детей. Другая проблема – отсутствие достаточной пришкольной территории. Особенно это касается учебных заведений в центре города, тогда как именно там численность учащихся доходит до 2,5-3 тысяч.
Видимо, в этом случае следует воспользоваться опытом европейских стран и организовать уроки в парках, на стадионах, побережье и т.д. К тому же в Азербайджане уже есть практика проведения экзаменов на стадионах.
Страдают наши дети
Гораздо больше возможностей для классов на открытом воздухе в регионах страны, считает эксперт. К примеру, 23 школы в Нефтчалинском районе имеют достаточно большие дворы и спортивные площадки. Причем количество учеников в сельских школах не превышает 200-300 человек. Значит никаких проблем для проведения посменно занятий вне школьных стен там нет.
Не расходится с мнением международных экспертов и взгляд К.Асадова на дистанционное образование. «Такая форма обучения не может быть равнозначна очному преподаванию и, несомненно, негативно влияет на гармоничное развитие ребенка. К тому же, по нашим исследованиям, только у 65% учащихся страны есть технические возможности получать онлайн-образование. У более чем трети учащихся нет компьютеров, планшетов, смартфонов, отсутствуют технические и материальные возможности для скоростного интернета», - утверждает азербайджанский эксперт.
Обращает он внимание и на другую проблему. Оказывается, обучаясь дистанционно, не выходя из дома, за прошедшие 10 месяцев карантина многие дети прибавили в весе на 6-10, а порой и больше килограммов. А лишний вес в раннем возрасте грозит, как известно, множеством заболеваний, и в первую очередь диабетом и сердечно-сосудистыми нарушениями.
«У более половины находящихся на онлайн-образовании учащихся уже отмечается нарушение осанки, искривление позвоночника. Проблема в том, что дома нет стандартных парт, невозможна достаточная физическая активность, а длительное сидение перед компьютерами и телевизорами, небрежное положение тела, за чем в школе следят учителя, приводит к деформации осанки. В немалой степени страдает от этого и зрение детей: если в школе от демонстрационной доски их отделяет расстояние в несколько метров, то теперь длительное время они проводят в непосредственной близости к мониторам, планшетам. А это прямой путь к близорукости. Сюда надо прибавить гиподинамию, отсутствие общения в коллективе и многие другие нежелательные факторы.
Ну и, конечно, есть предметы, которые невозможно преподавать онлайн. Например, уроки письма в начальных классах, лабораторные занятия в школах и вузах и др. Так что онлайн – вынужденная мера, и надо находить пути и методы возвращения к очному обучению с учетом условий пандемии», - говорит К.Асадов.
Что делать?
По мнению эксперта, есть немало возможностей выхода из ситуации разрушающего воздействия карантина на систему образования. Во-первых, ни при каких обстоятельствах не закрывать на карантин начальные классы – приучить ребенка к регулярным занятиям, вызвать у него интерес к знаниям, принудить не отвлекаться на окружающее, когда ученики находятся дома, учителям не под силу. В Грузии, Германии и других государствах за все время пандемии начальные классы продолжали обучение, разумеется, с максимальным соблюдением мер защиты от инфекции. К сожалению, наша система образования, считает он, следует за обстоятельствами, а не ищет оптимальных путей выхода.
Как отмечает К.Асадов, в стране 165 тысяч первоклассников и почти 640 тысяч учеников начальных классов. И прежде всего для них надо обеспечить полноценное очное образование. Даже при обучении на открытом воздухе неплохо бы возить на уроки на школьном автобусе хотя бы младшеклассников. Врачи утверждают, что дети почти не болеют ковидом, но они могут быть переносчиками инфекции, и поэтому следует оградить их от общественного транспорта и предоставить специальные автобусы, что десятки лет практикуется во многих странах мира. Это, кстати, поможет избавиться и от опасной с точки зрения эпидемии традиции родителей собираться перед школами перед началом и окончанием занятий.