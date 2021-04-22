Беседовал Джейхун Наджафов, собкор 12:35

Детский фонд ООН - ЮНИСЕФ недавно представил проект «Класс во время пандемии», призывая правительства стран мира рассмотреть возможность возобновления нормальной работы школ. Глобальная блокировка учебных заведений создала в сфере образования катастрофически чрезвычайную ситуацию, считают в организации. С каждым днем дети, не имеющие доступа к очному школьному обучению, все больше и больше отстают, при этом самые бедные слои общества платят самую высокую цену, говорится в заявлении исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор. Проект «Класс во время пандемии» поможет в какой-то мере исправить ситуацию. Вняв воззванию ЮНИСЕФ, одна за другой страны Европы и Америки с наступлением теплых дней стали организовывать очное обучение в школах и вузах на открытом воздухе. Испания, Франция, Великобритания, Дания, США, Канада уже активно открывают классы на пришкольных стадионах, в парках и вообще любой зеленой зоне рядом с учебными заведениями. Под школы переоборудовали зоны отдыха в прибрежных средиземноморских городах Испании и Италии.

Переполненные школы в Баку Метод, предложенный ЮНИСЕФ, позволяет не только обеспечить учебный процесс, но и укрепить здоровье детей. Неправительственная организация Out Teach даже подготовила целую модель образования на открытом воздухе: от программы для учителей до создания школьных учебных лабораторий на открытом воздухе и строительства уличных классов. Использование классной комнаты на открытом воздухе дает возможность объединить уроки по любому предмету с реальным миром, что уже доказало свою эффективность. Главное же, что так гораздо проще следовать необходимой в условиях пандемии социальной дистанции в 1,5 метра и дети могут не носить маски, что для них сложнее, чем для взрослых. Американские специалисты также считают, что уроки на открытом воздухе побуждают преподавателей проявлять творческий подход к урокам. Возможности для занятий на открытом воздухе имеются и могут быть задействованы и в Азербайджане, уверен эксперт в сфере образования Кямран Асадов. В беседе с haqqin.az он отметил, что из 4 447 школ в стране почти у 4 000 есть озелененная территория и школьные стадионы. Трудности же в организации у нас таких уроков К.Асадов видит прежде всего в том, что очень много школ, особенно в Баку, переполнены. В 320 школах столицы 440 тысяч учащихся. То есть практически нет такой, где учатся меньше одной тысячи детей. Другая проблема – отсутствие достаточной пришкольной территории. Особенно это касается учебных заведений в центре города, тогда как именно там численность учащихся доходит до 2,5-3 тысяч.

Видимо, в этом случае следует воспользоваться опытом европейских стран и организовать уроки в парках, на стадионах, побережье и т.д. К тому же в Азербайджане уже есть практика проведения экзаменов на стадионах. Страдают наши дети Гораздо больше возможностей для классов на открытом воздухе в регионах страны, считает эксперт. К примеру, 23 школы в Нефтчалинском районе имеют достаточно большие дворы и спортивные площадки. Причем количество учеников в сельских школах не превышает 200-300 человек. Значит никаких проблем для проведения посменно занятий вне школьных стен там нет. Не расходится с мнением международных экспертов и взгляд К.Асадова на дистанционное образование. «Такая форма обучения не может быть равнозначна очному преподаванию и, несомненно, негативно влияет на гармоничное развитие ребенка. К тому же, по нашим исследованиям, только у 65% учащихся страны есть технические возможности получать онлайн-образование. У более чем трети учащихся нет компьютеров, планшетов, смартфонов, отсутствуют технические и материальные возможности для скоростного интернета», - утверждает азербайджанский эксперт. Обращает он внимание и на другую проблему. Оказывается, обучаясь дистанционно, не выходя из дома, за прошедшие 10 месяцев карантина многие дети прибавили в весе на 6-10, а порой и больше килограммов. А лишний вес в раннем возрасте грозит, как известно, множеством заболеваний, и в первую очередь диабетом и сердечно-сосудистыми нарушениями.

«У более половины находящихся на онлайн-образовании учащихся уже отмечается нарушение осанки, искривление позвоночника. Проблема в том, что дома нет стандартных парт, невозможна достаточная физическая активность, а длительное сидение перед компьютерами и телевизорами, небрежное положение тела, за чем в школе следят учителя, приводит к деформации осанки. В немалой степени страдает от этого и зрение детей: если в школе от демонстрационной доски их отделяет расстояние в несколько метров, то теперь длительное время они проводят в непосредственной близости к мониторам, планшетам. А это прямой путь к близорукости. Сюда надо прибавить гиподинамию, отсутствие общения в коллективе и многие другие нежелательные факторы. Ну и, конечно, есть предметы, которые невозможно преподавать онлайн. Например, уроки письма в начальных классах, лабораторные занятия в школах и вузах и др. Так что онлайн – вынужденная мера, и надо находить пути и методы возвращения к очному обучению с учетом условий пандемии», - говорит К.Асадов.