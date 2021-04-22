Как и после первой карабах ской войны, государство взяло на себя всеобъемлющую заботу обо всех участниках военных действий, выражающуюся в предоставлении пенсий и пособий, обеспечении медицинской помощи, предоставлении квартир, устройстве на работу.

Созданному через месяц после победы Азербайджана в войне за освобождение оккупированных территорий Фонду YAŞAT президент страны поручил благородную миссию - обеспечить всестороннюю поддержку и внимание семьям шехидов и получивших ранения во время боевых действий воинам всестороннюю поддержку.

Однако гражданское общество стремилось наряду с государством поддерживать своих героев, о чем свидетельствовало массовое перечисление средств от коллективов частных компаний, госорганизаций, отдельных граждан на дополнительное обмундирование, лечение раненых, а в дальнейшем социальную адаптацию участников войны и материальное обеспечение семей погибших. Пожертвования начали поступать с первых дней Отечественной войны и не иссякли по сей день.

Во многом это и обусловило учреждение Фонда YAŞAT, так стало очевидно, что добровольно перечисляемые финансовые средства необходимо аккумулировать в единый бюджет, упорядочить их распределение на первоочередные нужды семей шехидов и раненых, выявить тех, кому прежде всего надо оказать помощь.

Распорядителем средств Фонда назначено Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, имеющее репутацию придерживающегося максимальной прозрачности в своей работе. А общий контроль над формированием и управлением средствами Фонда осуществляет Попечительский совет, в который вошли известные и уважаемые представители интеллигенции страны.

Совместно с Госагентством Попечительский совет Фонда YAŞAT сразу же определил основные направления деятельности. Ими стали медицина, что подразумевает выделение средств и создание условий для эффективного лечения и реабилитации раненых, улучшение бытовых условий семей шехидов и пострадавших, образование и повышение профессиональной подготовки участников войны, детей шехидов и членов их семей, помощь в погашение кредитов и других долговых обязательств этой категории граждан.

По решению Попечительского совета та или иная помощь нуждающимся оказывается по заявкам участников войны или членов их семей в порядке очереди или определения приоритетных заявлений, для чего открыт сайт yashat.gov.az.

На днях Фонд YAŞAT, преследуя в своей деятельности принцип прозрачности, представил общественности первый отчет о предпринятых мероприятиях и расходовании средств по отдельным направлениям работы.

Как указано в отчете, на 20 апреля 2021 года на счет Фонда поступило 31 020 243.38 манатов. В целом по всем направлениям деятельности Фонда израсходовано 19 146 142.77 манатов.

Чтобы ознакомиться с условиями жизни семей шехидов и раненых участников войны, в разных районах страны с ними было организовано 14 240 встреч с привлечением представителей исполнительной власти на местах и общественниками. Несколько сот пожеланий, высказанных ветеранами и членами семей погибших воинов, взяты на учет (на сайте yashat.gov.az), обращения 5 775 человек приняты к исполнению.

Значительная работа проделана для улучшения бытовых условий опекаемой категории граждан. В домах 1 331 семьи шехидов, 1 605 семей раненых и шести пропавших без вести в зависимости от потребностей осуществлен ремонт, проведены газовые и водопроводные линии.

Особое внимание оказывается лечению и медицинской реабилитации раненых. Всего Фонд взял на себя расходы на лечение 176 раненых. 63 тяжелораненых отправлены в клиники Турции, семеро из них после успешного лечения уже вернулись домой. А более 150 раненых обследованы турецкими специалистами на родине.