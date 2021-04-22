На что потратил деньги Фонд YAŞAT? деньги любят счет
Созданному через месяц после победы Азербайджана в войне за освобождение оккупированных территорий Фонду YAŞAT президент страны поручил благородную миссию - обеспечить всестороннюю поддержку и внимание семьям шехидов и получивших ранения во время боевых действий воинам всестороннюю поддержку.
Как и после первой карабахской войны, государство взяло на себя всеобъемлющую заботу обо всех участниках военных действий, выражающуюся в предоставлении пенсий и пособий, обеспечении медицинской помощи, предоставлении квартир, устройстве на работу.
Однако гражданское общество стремилось наряду с государством поддерживать своих героев, о чем свидетельствовало массовое перечисление средств от коллективов частных компаний, госорганизаций, отдельных граждан на дополнительное обмундирование, лечение раненых, а в дальнейшем социальную адаптацию участников войны и материальное обеспечение семей погибших. Пожертвования начали поступать с первых дней Отечественной войны и не иссякли по сей день.
Во многом это и обусловило учреждение Фонда YAŞAT, так стало очевидно, что добровольно перечисляемые финансовые средства необходимо аккумулировать в единый бюджет, упорядочить их распределение на первоочередные нужды семей шехидов и раненых, выявить тех, кому прежде всего надо оказать помощь.
Распорядителем средств Фонда назначено Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, имеющее репутацию придерживающегося максимальной прозрачности в своей работе. А общий контроль над формированием и управлением средствами Фонда осуществляет Попечительский совет, в который вошли известные и уважаемые представители интеллигенции страны.
Совместно с Госагентством Попечительский совет Фонда YAŞAT сразу же определил основные направления деятельности. Ими стали медицина, что подразумевает выделение средств и создание условий для эффективного лечения и реабилитации раненых, улучшение бытовых условий семей шехидов и пострадавших, образование и повышение профессиональной подготовки участников войны, детей шехидов и членов их семей, помощь в погашение кредитов и других долговых обязательств этой категории граждан.
По решению Попечительского совета та или иная помощь нуждающимся оказывается по заявкам участников войны или членов их семей в порядке очереди или определения приоритетных заявлений, для чего открыт сайт yashat.gov.az.
На днях Фонд YAŞAT, преследуя в своей деятельности принцип прозрачности, представил общественности первый отчет о предпринятых мероприятиях и расходовании средств по отдельным направлениям работы.
Как указано в отчете, на 20 апреля 2021 года на счет Фонда поступило 31 020 243.38 манатов. В целом по всем направлениям деятельности Фонда израсходовано 19 146 142.77 манатов.
Чтобы ознакомиться с условиями жизни семей шехидов и раненых участников войны, в разных районах страны с ними было организовано 14 240 встреч с привлечением представителей исполнительной власти на местах и общественниками. Несколько сот пожеланий, высказанных ветеранами и членами семей погибших воинов, взяты на учет (на сайте yashat.gov.az), обращения 5 775 человек приняты к исполнению.
Значительная работа проделана для улучшения бытовых условий опекаемой категории граждан. В домах 1 331 семьи шехидов, 1 605 семей раненых и шести пропавших без вести в зависимости от потребностей осуществлен ремонт, проведены газовые и водопроводные линии.
Особое внимание оказывается лечению и медицинской реабилитации раненых. Всего Фонд взял на себя расходы на лечение 176 раненых. 63 тяжелораненых отправлены в клиники Турции, семеро из них после успешного лечения уже вернулись домой. А более 150 раненых обследованы турецкими специалистами на родине.
Одной из значительных акций Фонда стало приглашение в Баку 8 израильских врачей, специализирующихся на лечении военных травм. Они прооперировали 30 человек с тяжелыми офтальмологическими проблемами, и у пяти из них зрение было восстановлено. Также обследованы 82 человека.
В продолжение практики консультаций зарубежных специалистов приглашенный из Турции врач 10 марта 2021 года осмотрел тяжелораненых, находящихся в коме.
В то же время оплачено лечение 621 члена семей шехидов и оказана материальная помощь при рождении 59 детей шехидов, причем на имя каждого новорожденного открыт банковский счет и внесено на депозит 5 000 манатов, которые он сможет получить по достижении совершеннолетия.
Не обойдена вниманием и сфера образования: внесена плата за обучение 33 членов семей шехидов и двух раненых. В то же время Фонд подписал протокол, предусматривающий получение детьми шехидов бесплатного образования и предоставление 50-процентных льгот детям воинов-инвалидов, с Бакинским лицеем Ататюрка, Международным центром образования и инноваций XXI век, лицеем Hədəf, учебным центром Kaspi, лицеем Evrika.
Ощутимую помощь Фонд оказал и в погашении потребительских кредитов. В результате списаны долги 493 членов семей шехидов, 426 раненых и четырех членов семей пропавших без вести.
Среди других мероприятий в отчете отмечается организованная совместно с турецким фондом «Звезды Родины» поездка 10 детей азербайджанских шехидов в Турцию для участия в Дне памяти шехидов братской страны.
Также при поддержке торговой сети BRAVO семьям погибших и раненым, находящимся на излечении в клиниках, в дни праздника Новруз были вручены четыре тысячи подарков на общую сумму 368 тысяч манатов.
Для повышения эффективности своей деятельности в марте этого года делегация Фонда посетила Турецкую Республику, где ознакомилась с опытом работы благотворительных фондов Elele (Əl-ələ), Eğitim (Təhsil), Dayanışma (Həmrəylik) и Mehmetçik (Əsgər), а также посетила раненых соотечественников, которые лечатся в турецких клиниках.
В целях расширения своей работы между отделом по Фонду YAŞAT Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и инновациям при президенте Азербайджана, международной гуманитарной платформой «Одна нация, одно сердце» и Ассоциацией бизнесменов и промышленников Турции и Азербайджана 16 апреля был подписан протокол о намерениях по сотрудничеству.
Как свидетельствуют пункты отчета, за первые пять месяцев своего существования Фонд YAŞAT проделал большую и плодотворную работу, не потратив зря ни один манат из вверенных ему средств и представив конкретные данные по всем расходам.
Как считают члены Попечительского совета, привлекать к благотворительности можно только прозрачностью и подотчетностью. А потому все расходы Фонда отражены на сайте yashat.gov.az и подтверждены документами и видео.