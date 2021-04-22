Взаимные санкции в виде высылки дипломатов, происходящие сейчас между Россией и странами-членами Евросоюза, а также США, после скандала с Чехией пока что продолжаются. Как и следовало ожидать, список дипломатов, вынужденных покидать столицы государств с обеих сторон, еще не закрыт.

Посол Польской Республики в Москве Кжиштоф Краевски сегодня утром был вызван в МИД России. Об этом сообщило Польское радио.

«Повод для вызова польского посла неизвестен. Неделю назад российская сторона в односложном предложении анонсировала высылку пяти дипломатов нашей страны», - так информирует в своем Twitter зарубежный корреспондент Польского радио в Москве Мачей Ястжембски.