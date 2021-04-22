И дипломатов Польши вышлют из России наша корреспонденция
Взаимные санкции в виде высылки дипломатов, происходящие сейчас между Россией и странами-членами Евросоюза, а также США, после скандала с Чехией пока что продолжаются. Как и следовало ожидать, список дипломатов, вынужденных покидать столицы государств с обеих сторон, еще не закрыт.
Посол Польской Республики в Москве Кжиштоф Краевски сегодня утром был вызван в МИД России. Об этом сообщило Польское радио.
«Повод для вызова польского посла неизвестен. Неделю назад российская сторона в односложном предложении анонсировала высылку пяти дипломатов нашей страны», - так информирует в своем Twitter зарубежный корреспондент Польского радио в Москве Мачей Ястжембски.
15 апреля польское Министерство иностранных дел вызвало российского посла и вручило ему дипломатическую ноту о признании персонами нон грата трех сотрудников посольства России в Варшаве.
«Основанием для этого решения было нарушение указанными особами условий дипломатического статуса и проведение действий во вред Польской Республике», - сообщало польское внешнеполитическое ведомство.
В дипломатии, как известно, термин «персона нон грата» означает члена дипломатического или консульского корпуса, который получил распоряжение покинуть страну пребывания.
«Польша полностью солидаризуется с решениями, принятыми 15 апреля Соединенными Штатами и касающимися политики по отношению к России. Совместные, согласованные союзнические действия - это наиболее верный ответ на недружественные действия Российской Федерации» - написано в коммюнике польской дипломатии.
К этому вопросу на прошлой неделе обратились и российские политики.
«Россия вышлет трех польских дипломатов в ответ на высылку трех сотрудников посольства России в Варшаве», - сказал в четверг заместитель председателя комиссии по иностранным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.
Со своей стороны, шеф комиссии по иностранным дела низшей палаты Госдумы Леонид Слуцкий в разговоре с ТАСС выразил уверенность, что «Варшава поступает, как настоящий вассал США, и старается не отставать от вашингтонского большого брата в антироссийской риторике и выпадах». По его мнению, высылка российских дипломатов Польшей - это «очередной русофобский жест», который «еще больше углубляет пропасть в российско-польских отношениях».
Таким образом, продолжается дипломатическое противостояние во взаимоотношениях Востока и Запада.
И впору говорить о новой волне «холодной войны» в мире. А такое слово, как разрядка, бывшее популярным в 70-е годы прошлого века, похоже, забыто надолго.