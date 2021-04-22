Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный южный ветер днем временами усилится до 15-18 м/с, сообщили haqqin.az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР.
Температура воздуха составит на Апшеронском полуострове ночью 10-13, днем 17-20 градусов тепла, в Баку ночью 11-13, днем 18-20 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 768 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 45-50%.
24 апреля в районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман, умеренный западный ветер местами усилится.
Температура воздуха составит ночью 11-15, днем 22-27 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла.
24 апреля на Апшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.