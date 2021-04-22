В Китае решили отобрать у Джека Ма «один из самых ценных активов»

Новая компания должна будет также работать с другими финансовыми организациями, которые конкурируют с Ant в сфере кредитования, такими как госбанки, пишет FT.

Народный банк Китая хочет, чтобы финтех-компания Ant Group Джека Ма передала свои данные о потребительском кредитовании компании, контролируемой государством и управляемой бывшими руководителями регулятора. Об этом Financial Times рассказали источники, знакомые с ходом переговоров. Речь идет об «одном из самых ценных активов интернет-империи Ма», отмечает газета.

Ant настаивала на том, чтобы возглавить новую структуру, сказали FT близкие к финтех-компании собеседники. «Слишком сильное государственное вмешательство будет тянуть отрасль вниз», — отметил банкир, работавший с Ant.

Однако Народный банк Китая указал, что такой выбор руководства создаст конфликт интересов, рассказали знакомые со взглядами регулятора источники. «Главный приоритет — удостовериться, что новый бизнес полностью соответствует требованиям», — отметил один из них. По его словам, государственное вмешательство «поможет достичь этой цели».

«Нет сомнений в том, что кредитные данные Ant представляют для банков большую ценность», — заявил FT бывший сотрудник Народного банка Китая.

Государственный контроль поставит под угрозу способность Ant собирать и анализировать информацию о ключевых секторах своего бизнеса, в том числе о потребительском кредитовании, пишет FT. «Ant стремится сохранить свои самые ценные активы», — заявил газете источник, знакомые с ходом переговоров.

Ant отказалась предоставить FT комментарий. Народный банк Китая на запрос газеты не ответил.