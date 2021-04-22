Британская контрразведка открыла страницу в İnstagram

Аккаунт @mi5official будет работать в формате вопросов и ответов, диалог с пользователями будут вести действующие офицеры контрразведки. Кроме того, там будут размещаться объявления о вакансиях.

Британская служба контрразведки МИ-5 завела аккаунт в «Инстаграме» с целью обеспечить большую открытость своей работы и развеять стереотипы, в том числе о том, что ее сотрудники — большие любители «Мартини», как это было показано в фильмах о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает Би-би-си.

Глава МИ-5 Кен Маккаллам обратил внимание будущих фолловеров на забавную игру слов в английском языке, в котором глагол to follow означает не только «стать подписчиком аккаунта», но и «следовать за», «следить».

А на серьезной ноте он сказал, что принцип большей открытости должен стать ключевым в работе спецслужбы на ближайшее десятилетие.

В колонке для британской газеты Daily Telegraph Маккаллам признал, что страницы в соцсетях давно стали обычным делом для большинства компаний, но весьма необычно, когда это делает секретная служба.

В этом, по его словам, и состоит главная дилемма для МИ-5: с одной стороны, желание стать более понятными для общественности, а с другой — обеспечение национальной безопасности, что предполагает полную секретность.

Однако соцсети, по мнению Кена Маккаллама, могут сыграть очень важную роль в поиске новых кадров. «Было бы опасным самомнением считать, что МИ-5 может обеспечить себя всем необходимым, не выходя за границы своего пузыря», — уверен он.

Служба надеется с помощью «Инстаграма» положить конец самым укоренившимся мифам о ее работе. Также планируется обнародовать некоторые прежде засекреченные материалы, отображающие жизнь МИ-5 за всю ее 112-летнюю историю.

Пользователям объяснят тонкости работы каждого звена контрразведки — от оперативных агентов до офицеров наблюдения. При этом Маккаллам предупреждает, что текущие обязанности этих людей остаются засекреченными.

«Мы должны избавиться от стереотипов вроде непременного употребления мартини и рассказать немного больше о том, чем на самом деле является сегодняшняя МИ-5. Люди не должны считать службу чем-то недосягаемым из-за воображаемых барьеров, таких как социальное происхождение, этническая или гендерная принадлежность, финансовые возможности, наличие инвалидности или в какой части страны они родились», — говорит глава британской контрразведки.

О своем стремлении к большей открытости глава МИ-5 Кен Маккаллам говорил еще в октябре прошлого года, вступая в должность.

«Больше прозрачности в работе МИ-5 и больше взаимодействия с общественностью — это, пожалуй, одна из основных задач, которые я поставил себе на время пребывания на этом посту, — говорил Маккаллам. — Многое из того, что мы делаем, должно оставаться незаметным, но что мы из себя представляем, не должно быть тайной. Открытость — ключ к успеху в будущем».