Ульвия Худиева, собкор 13:50

С начала марта в Азербайджане выросли оптовые цены на строительные материалы. Как считают эксперты, производители и импортеры, узнав о разворачивающемся в Нагорном Карабахе и на других освобожденных территориях строительстве, поняли, что на их товар теперь будет повышенный спрос. Пока цены на стройматериалы почти не изменились, но это только потому, уверяют торговцы на рынке, что распродается то, что уже давно на складах. Однако дней через десять-пятнадцать поступит новый товар, и тогда и для оптовых закупщиков, и для покупателей будут уже новые – более высокие цены. Без покупателей тоска Между тем сокращение из-за пандемии рабочих мест и, соответственно, снижение доходов населения существенно ослабили торговлю и на этом рынке. Продавцы опасаются, что грядущий рост цен еще более усугубит ситуацию. Репортеры haqqin.az побывали в Дарнагюле на крупнейшем рынке строительных материалов столицы и узнали, что цены на поступающие в последние дни материалы уже поднялись минимум на 10-20 процентов.

Весна, полдень, самое торговое время, но покупателей не видно. А ведь самый сезон для начала строительных работ. Прежде в это время спрос на стройматериалы увеличивался минимум втрое, и на рынке было не протолкнуться. А сейчас ни малейшего оживления. Тишина, как в магазине тканей или галантереи. Не слышно ни приценивающихся покупателей, ни возгласов грузчиков, ни рева машин. Двери магазинов открыты, но продавцы за неимением работы мирно дремлют по углам. Особо активные, правда, собираются группкой и с тоской в голосе что-то обсуждают. Однако и среди них есть оптимисты. Один такой заявил, что стало получше, какое-то движение на рынке происходит и хоть иногда что-то покупают. Прошлым летом и нынешней зимой здесь вообще все замерло. «Так что радуемся – торговля наконец сдвинулась с мертвой точки. Пусть и понемногу, но торгуем. Станет теплее, и, Бог даст, клиентов прибавится», - надеется он. Древесина, цемент, краска – всё подорожало «Алчипан и ламбрин стали дороже минимум на 10%. Цены на краску тоже повысились. Мешок цемента еще месяц назад продавали за 6 манатов, сейчас он стоит уже 6,6 маната. Шпаклевка прибавила 0,1 - 0,15 маната. Кровельные материалы тоже повысились в цене, в зависимости от вида на 0,8-1 манат», - сообщил продавец, не пожелавший назвать свое имя. На скачок цен жалуется и продавец древесины и изделий из дерева Гадир Алиев.

«Цена на древесину сегодня варьируется в зависимости от толщины и качества – сучковатая или гладкая. Еще в начале этого года я продавал кубометр белой сосны за 295 манатов, а красной смолистой сосны - за 310. А сейчас отдавать то же самое меньше, чем за 350, невыгодно. Даже арматура подорожала в среднем на 0,5 маната», - говорит он. Поднялось в цене и сантехническое оборудование, о чем сообщает торгующий им на рынке оптовик. Трапы, канализационные и водяные трубы местного производства подорожали на 0,1 - 0,15 маната, а турецкого – на 0,2 маната. На 10 - 15% больше стоит теперь кубик, песок, разные аксессуары, насосы, жалюзи, пластиковые баки. А зимой торговли не было вообще Продавец, представившийся Самиром, рассказывает, что зимой у них всегда некоторое затишье, но в этом году торговля практически остановилась. «Случались дни, когда от открытия магазина утром и до закрытия его вечером ни один покупатель не появлялся. Сейчас хоть и слабо пока, но торговля все же идет. Деньги от продаж небольшие, конечно, но уже удается платить за аренду и даже иногда для себя что-то остается», - радуется Самир. Торгующий трубами продавец утверждает, что до пандемии мог иногда зарабатывать до 350 манатов в день, а теперь счастлив, если удается продать товара хотя бы на 150 манатов.

«Однако по сравнению с днями полного карантина сейчас ситуация получше. Даже вспоминать не хочется - магазин закрыт, работы нет. Правда, лично мне удалось потом отбить все убытки, потому что, как только разрешили открыть магазины, покупатели бросились к нам. Трубы – это ходовой товар, всем нужны», - сообщает он, добавляя, что удивляться отсутствием в это время покупателей не следует - и до пандемии торговля в основном шла в первой половине дня, вечером покупатели на этот рынок редко заглядывают. Крупные строительные компании покупают материалы напрямую на заводе, уточняет продавец кафеля. А клиентами рынка в Дарнагюле являются те, кто строит или ремонтирует частные дома и дачи. А сейчас такое строительство приостановилось, так что на рынке вряд ли кто вспомнит, когда в последний раз у него была по-настоящему крупная покупка, сетует он. Расстраивает застой на рынке и таксистов, которые обычно возили сюда и торговцев, и покупателей. Говорят, что если продавцы хоть немного зарабатывают, то водители совсем на нуле – кто ж сейчас на такси разъезжает… «Нанимать нас стало для всех дорого. Приезжают на автобусе, своих машинах, в крайнем случае знакомых автомобилистов просят подбросить до Дарнагюля или забрать обратно с товаром. Случаются, правда, удачные дни, когда 15-20 манатов удается заработать, но чаще простаиваем здесь без дела…» - говорят частные извозчики.