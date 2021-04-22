Azersky на войне и в экономике

Наши спутниковые проекты предусматривались в основном для поддержки национальной безопасности страны, содействия социально-экономическому развитию, поддержки научных исследований и повышения международного имиджа Азербайджана путем участия в международных космических инициативах. Кстати, в этом направлении уже проделана значительная работа. В частности, возможности спутника Azersky дали нам большие преимущества как во время 44-дневной Отечественной войны, так и в послевоенный период. Как неоднократно подчеркивал президент Ильхам Алиев , возможности, предоставленные нам технологиями, имели особое значение для достижения славной Победы.

Многим памятно недавнее выступление в парламенте премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Тогда он, в частности, заявил: «В 2017 году у Азербайджана было два спутника, один из которых - разведывательный. Когда Азербайджан закупал разведывательный спутник, армянские власти покупали земли на греческих островах, в Европе и где еще это возможно». О том, какова была роль взволновавших Армению спутников, нам рассказывает Открытое акционерное общество Azercosmos.

Фактически возможности спутника Azersky Азербайджан использовал начиная с 2015 года, отслеживая на оккупированных в свое время вооруженными силами Армении территориях нашей страны следующие незаконные действия:

пожары, вызванные провокацией противника;

незаконная сельскохозяйственная деятельность, состояние земли и растительности;

строительство новых поселений;

незаконная добыча руды;

незаконное строительство, инфраструктурные работы.

Раскрывать детали такой деятельности и давать реальные оценки проделанной работе, по понятным причинам, не рекомендуется, но наши спутники с первых же дней активно действовали в этом направлении. И в ОАО рекомендуют отметить большое значение спутника Azersky в послевоенный период. В этот период возможности Azersky используются для интеграции освобожденных территорий в экономику страны, определения экономического потенциала этих земель и создания необходимой инфраструктуры. Параллельно с этим, согласно плану восстановления освобожденных районов, с помощью ресурсов спутника анализируются их характеристики в соответствии с инфраструктурой и рельефом территорий.

Кроме того, возможности спутников широко используются при комплексных исследованиях для определения в соответствии с международными стандартами размера материального ущерба, нанесенного Азербайджану, гражданам страны в результате армянской оккупации. Так, в настоящее время одной из основных целей является построение на освобожденных территориях интенсивной сельскохозяйственной модели, которая сама по себе требует более современных решений. Она предусматривает базовое точное земледелие, «умное» (smart) сельское хозяйство, которое предполагает индивидуальный подход к каждой точке сельхозугодий. В данном случае, используя снимки спутника Azersky и самые современные инструменты анализа и мониторинга, возможно создание электронного сельского хозяйства в соответствии с характеристиками освобожденных земель, оценка и прогноз урожайности, подготовка точной карты растительности. Это позволит добиться наиболее оптимальных результатов в сельском хозяйстве.

В перспективе жизнь будет характеризоваться глубокой цифровизацией, активным применением новых технологий и быстрым развитием самых современных областей без вмешательства человека. В связи с этим должно быть обеспечено развитие наукоемких и высокотехнологичных областей. Должны быть созданы перспективы для того, чтобы стать пространством для технологического экспорта за счет адаптации к быстрому технологическому прогрессу в мире. Именно этим целям и служат наши спутники и спутниковые технологии.

Сегодня развитие каждой страны в целом определяет прогресс в области информационно-коммуникационных и иных высоких технологий. Мощь, успешное и устойчивое развитие каждой страны зависят от уровня применения инноваций, информационно-коммуникационных технологий и способности их освоения.

В последние годы Азербайджан смог вывести на орбиту три спутника. Сегодня страна является членом мирового космического клуба, укрепляет позиции в мировой космической отрасли. Запуск спутников на орбиту показывает силу нашего государства, верность нашей политики. Сегодня одной из отличительных черт Азербайджана является развитие информационно-коммуникационных и иных высоких технологий. Вся работа в этом направлении проводится планомерно и целенаправленно.

Инициатором нового этапа современной космической индустрии Азербайджана является непосредственно президент Ильхам Алиев. Реконструкция этой области и ее формирование на современных принципах стала возможной благодаря глубоко продуманному долгосрочному стратегическому подходу. Так, в 2008 году был подписан указ президента Азербайджанской Республики «О создании космической отрасли в Азербайджанской Республике и выводе телекоммуникационных спутников на орбиту», в 2009 году была утверждена Государственная программа по созданию и развитию космической отрасли в Азербайджанской Республике, а в следующем году с целью вывода на орбиту спутников, их управления и эксплуатации было создано ООО Azercosmos.

Членство Азербайджана в «Космическом клубе» - это не просто наличие трех спутников, оно имеет более широкое значение. В первую очередь - это трансфер высоких технологий в Азербайджан. Передовые технологии передаются не каждой стране, и этот процесс не из легких. Более того, данному процессу пытались помешать определенные силы в мире, в особенности армянское лобби. Но им это не удалось, несмотря на все потуги. И решающее значение здесь имела эффективная внешняя политика Азербайджана и имидж нашей страны на международной арене как надежного партнера. В результате сотрудничества с ведущими странами в космической области наши спутники были успешно выведены на орбиту. И они достойно выполняют свои задачи по укреплению обороноспособности и развитию экономики страны.