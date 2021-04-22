Помощник президента Азербайджана: «Администрация президента США может допустить историческую ошибку»

«Всем известна твердая и однозначная позиция Азербайджана в отношении так называемого мнимого «геноцида армян». Если такой шаг будет предпринят новой администрацией США, это будет исторической ошибкой» , - сказал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, отвечая на вопрос АзерТАдж.

Помощник главы государства подчеркнул, что Азербайджан всегда был против попыток признания так называемого «геноцида армян».

«Признание так называемого «геноцида армян» является фальсификацией истории. Историю должны изучать историки. Если это все же произойдет, Азербайджан решительно осудит его.

Президент Ильхам Алиев неоднократно отмечал, что шаг против Турции — это и шаг против Азербайджана, и любой шаг против Азербайджана — это шаг против Турции.

Хотелось бы надеяться, что администрация США не допустит исторической ошибки», - сказал Хикмет Гаджиев.