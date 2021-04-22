Ректор Мурадов: «Для развития университеты должны иметь соответствующие полномочия»

Ректор обратил внимание на важные вопросы в связи высшим образованием в постпандемический период: «Университеты Азербайджана не остались в стороне от этого процесса. В этой ситуации мы видим серьезный потенциал азербайджанских университетов. Считаем, что в связи с новым дистанционным обучением разные университеты имеют свои стартовые условия, разное инфраструктурное обеспечение и другие особенности, что требует создания адекватных условий для развития разных университетов разными темпами.

«В процессе подготовки к постпандемическому образованию темпы изменений в высшем образовании превращаются в решающий фактор. Все зарубежные и местные университеты ищут пути выхода на первый план в постпандемический период». Такое мнение высказал ректор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) профессор Адалат Мурадов, выступив на мероприятии на тему «Высшее образование и исследования в период пост-COVİD».

В дистанционном образовании неизбежно применение серьезных новшеств, которые должны пройти испытание. Здесь бесполезен и проблематичен единый централизованный подход. Чтобы университеты развивались, внедряя новые формы обучения, они должны иметь соответствующие полномочия. В постпандемический период существуют серьезные риски и угрозы с точки зрения дистанционного обучения. Прежде всего, дистанционное образование не должно ставить под угрозу автономность и стабильность национальной системы образования. Существуют массовые открытые онлайн-курсы вузов развивающихся стран (Coursera, Udemy, Edx и др.). Растет их серьезное давление на национальную систему высшего образования. Безусловно, эти курсы конкурентоспособны, и мы должны это признать. Необходимо обеспечить интеграцию этих курсов в национальную систему высшего образования в кратчайшее время. Также необходимо внести ясность в вопрос о признании диплома выпускников дистанционного образования. В этом случае один из важных вопросов, который следует учитывать, заключается в том, что образование формирует не только гражданина-индивида, но и нацию. Это очень серьезный вопрос».

«Должны быть определены правила по статусу сертификатов»

«Срок действия знаний, полученных сегодня, ограничен. По некоторым исследованиям, 5-7 лет. Это значит, что сегодняшний выпускник примерно через 5-7 лет должен повысить свою квалификацию и вновь обратиться для специализации. Лицу, обратившемуся для получения новой специальности, мы для выбора предлагаем лишь одну из централизованно утвержденных специальностей. Другими словами, университет не сможет удовлетворить потребности на рынке труда, даже если он этого захочет. Правда, эту проблему хоть и частично можно решить с помощью программ сертификации. В этом случае требуется определить правила приема работодателями статуса сертификата как показателя специальности.

Ужесточатся цифровые компетенции преподавателей и учащихся, требования университетов к цифровой инфраструктуре. Это в свою очередь делает неизбежным присвоение ученой степени, ученого звания, новый и коренной подход к вопросу аккредитации университетов.

Пандемия также показала неготовность университетов к кризисам. То есть университеты, проявившие устойчивость к потрясениям в течение десятилетий, показали полную неготовность к новому кризису XXI века. Это наряду с аккредитацией высших учебных заведений делает необходимым создание устойчивой диагностической системы и регуляроного осуществления диагностики».