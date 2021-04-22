После Бильбао УЕФА отобрал матчи Евро-2020 и у Дублина

Сегодня стало известно, что матчи групповой стадии Евро-2020, которые должны были пройти в Бильбао и Дублине, перенесены соответственно в Севилью и Санкт-Петербург. Там сыграют команды группы «E».

В Севилье пройдут матчи сборной Испании против Швеции, Польши и Словакии, а в Санкт-Петербурге состоятся игры Польша – Словакия, Швеция – Словакия и Швеция – Польша.

Пока не объявлено, в какие города перенесены игры 1/8 финала, которые должны были пройти в Бильбао и в Дублине.

УЕФА отобрал матчи Евро-2020 у этих городов по той причине, что они не смогли гарантировать присутствие на матчах определенного процента зрителей.

Напомним, Баку гарантировал 50 процентов мест от вместимости Бакинского Олимпийского стадиона, который примет три матча группы «А» с участием Турции, Швейцарии и Уэльса, а также один четвертьфинал.