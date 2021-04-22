Сотрудники Губинского районного отдела полиции минувшей ночью обнаружили скрытно действующий публичный дом (притон) и подпольное казино. Об этом сообщили haqqın.az в губинской региональной группе пресс-службы МВД.

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, деятельность объекта была приостановлена, сотрудники и находившиеся в заведении 22 человека были доставлены в отдел полиции. Четверо из них решением суда арестованы на 20 дней.

В отношении 18 человек приняты меры административного взыскания, с ними проведены профилактические беседы о важности соблюдения установленных правил.

По факту проводится расследование.