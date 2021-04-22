Депутат Милли Меджлиса высоко оценил работу главы «Азеригаз»
На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса председатель Центра социальных исследований Азербайджана, глава парламентского комитета по правам человека депутат Захид Орудж высоко оценил работу генерального директора производственного объединения «Азеригаз» Руслана Алиева с населением, сообщает парламентский корреспондент haqqin.az.
«Каждую неделю в течение последних четырех месяцев глава «Азеригаз» Руслан Алиев отвечает на самые сложные вопросы перед тысячами людей, проводя прямые трансляции в социальных сетях. Он проводит видеоприемы, дает указания по открытым каналам», - сказал депутат Захид Орудж в ходе своего выступления, которое было посвящено работе высокопоставленных чиновников с гражданами.
Отметим, что генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев с 22 января 2021 года еженедельно по пятницам, в 14:00, организовывает прямую трансляцию через Facebook. В этих трансляциях отвечают на адресованные вопросы, регистрируются обращения. Вместе с гендиректором каждую неделю в трансляции участвует один ответственный сотрудник учреждения. Проблемы с газоснабжением во время процесса также внимательно отслеживаются другими руководителями структур, которые оперативно реагируют на них.
В начале апреля директор Центра технологий информационных систем «Мультимедиа», президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз в списке госучреждений, которые в последнее время более активны в социальных сетях, первым назвал именно ПО «Азеригаз». Все это свидетельствует о чутком подходе руководства производственного объединения «Азеригаз» к вопросам, волнующим наших граждан.