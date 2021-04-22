Депутат Милли Меджлиса высоко оценил работу главы «Азеригаз»

«Каждую неделю в течение последних четырех месяцев глава «Азеригаз» Руслан Алиев отвечает на самые сложные вопросы перед тысячами людей, проводя прямые трансляции в социальных сетях. Он проводит видеоприемы, дает указания по открытым каналам», - сказал депутат Захид Орудж в ходе своего выступления, которое было посвящено работе высокопоставленных чиновников с гражданами.

Отметим, что генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев с 22 января 2021 года еженедельно по пятницам, в 14:00, организовывает прямую трансляцию через Facebook. В этих трансляциях отвечают на адресованные вопросы, регистрируются обращения. Вместе с гендиректором каждую неделю в трансляции участвует один ответственный сотрудник учреждения. Проблемы с газоснабжением во время процесса также внимательно отслеживаются другими руководителями структур, которые оперативно реагируют на них.

В начале апреля директор Центра технологий информационных систем «Мультимедиа», президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз в списке госучреждений, которые в последнее время более активны в социальных сетях, первым назвал именно ПО «Азеригаз». Все это свидетельствует о чутком подходе руководства производственного объединения «Азеригаз» к вопросам, волнующим наших граждан.