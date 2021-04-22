Эрдоган посетит Грузию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Грузию. Как сообщает АПА, об этом заявила посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган.

По ее словам, дата визита с грузинской стороной согласовывается.