Эрдоган посетит Грузию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Грузию. Как сообщает АПА, об этом заявила посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган.
По ее словам, дата визита с грузинской стороной согласовывается.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Грузию. Как сообщает АПА, об этом заявила посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган.
По ее словам, дата визита с грузинской стороной согласовывается.
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