Латвия и Литва высылают российских дипломатов

Латвия в знак солидарности с Чехией высылает российского дипломата. Об этом глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс сообщил в пятницу в Twitter.

"В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушения Венской конвенции Латвия приняла решение о высылке российского дипломата, - написал он. - Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников".

Кроме того, власти Литвы в знак солидарности с Чехией также решили выслать из страны двух российских дипломатов, сообщил глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис.