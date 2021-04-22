Полиция в Шамкире пресекла проведение свадьбы

В Шамкире оштрафованы нарушители карантинного режима, об этом сообщили haqqın.az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно сообщению, в Шамкирский РУП поступила информация о проведении свадьбы в селе Тезекенд. Прибывшие на место сотрудники полиции предотвратили проведение церемонии.

В отношении шести человек составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных проступках (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) и наложен штраф в размере 200 манатов.

В отношении двух организаторов свадьбы составлены протоколы по статье 535 Кодекса об административных проступках. Материалы в отношении них направлены на рассмотрение в суд.