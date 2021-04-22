Партия «Мой шаг»: Пашинян подаст в отставку до конца месяца

«Учитывая, что сегодня 23 апреля, думаю, что в ближайшее время - до конца месяца премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку». Об этом в Национальном собрании Армении 23 апреля в беседе с журналистами заявила руководитель парламентской фракции правящего блока «Мой шаг» Лилит Макунц, коснувшись вопроса отставки Никола Пашиняна.

При этом она затруднилась назвать конкретный день.

«Отставка произойдет до конца месяца», - повторила Макунц.