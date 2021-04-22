Зампред Межбанка Ильхам Габибуллаев: «Клиенты увидят ряд важных изменений в наших филиалах»

Хотелось бы отметить особую роль проектов по цифровой трансформации в развитии сети обслуживания. Особый вклад в этом направлении внесли создание нового мобильного приложения, разработка и внедрение решений для удаленного обслуживания клиентов, создающие хорошую возможность для более быстрой и удобной обработки запросов и осуществления банковских операций.

Уже к концу этого года клиенты увидят ряд важных изменений в наших филиалах. Благодаря различным технологическим решениям и инструментам, процесс обслуживания станет более быстрым. В некоторых случаях время обслуживания сократится более чем в 2 раза. Внедрение технологичных решений, а также оптимизация бизнес-процессов помогут успешно реализовать намеченные планы.

- В данный момент идет реализация проекта по трансформации филиалов. Это достаточно комплексный процесс, охватывающий всю сеть обслуживания банка. Работы в этом направлении ведутся поэтапно и будут продолжаться в ближайшие годы.

М еждународный б анк Азербайджана продолжает свою деятельность в направлении реализации трансформационных процессов . Реализация проектов позволяет б анку успешно адаптироваться к вызовам современности . Особое место в процессе обновления отводится фили aльной сети . Пожалуй, с этого мы и начнем наш разговор с п ервым заместителем председателя правления МБА Ильхамом Г абибуллаевым.

- Какую из предпринятых мер в рамках проекта вы можете привести как пример одной из самых успешных?

- Например, реализация проекта универсального сотрудника для обслуживания физических лиц. Обратившись только к одному из таких сотрудников, клиент сможет получить подробную информацию по всем интересующим его вопросам и воспользоваться необходимыми ему услугами. Как вы знаете, клиенты часто вынуждены обращаться к разным специалистам за разного рода банковскими продуктами, что в итоге приводит к потере большого количества времени в очереди. Реализация данного проекта позволит забыть об этой проблеме.

Кроме того меняется внешний вид и условия работы наших филиалов. Создаются дополнительные возможности для комфорта и удовлетворения потребностей наших клиентов. В этом году клиенты увидят несколько наших филиалов в обновленном формате и в новом корпоративном стиле.

- Как ваши филиалы обеспечивают универсальность?

- Международный банк Азербайджана - это банк, предоставляющий универсальные виды услуг для всех клиентских сегментов. На сегодняшний день банк предлагает своим клиентам практически все основные виды услуг, востребованные на местном рынке. В то же время, будучи одним из основных лидеров рынка, мы постоянно изучаем современные тренды, стараясь привнести передовой опыт в нашу страну.

- С чем связано преобразование некоторых отделений банка в филиалы в последние месяцы?

- В этом году 16 наших отделений стали филиалами. В настоящее время у нашего банка 53 филиала и 23 отделения. Продолжается процесс создания новых филиалов на базе отделений. С одной стороны, это связано с необходимостью более эффективного использования имеющихся ресурсов, с другой - мы стараемся предоставлять все услуги максимально в соответствии с пожеланиями и потребностями клиентов в тех местах, где мы представлены. Наша цель в том, чтобы услуги и продукты Международного банка Азербайджана были доступными, и все наши клиенты имели возможность извлекать выгоду из них.

Кроме того существуют такие регионы, где мы являемся одним из двух-трех банков, обслуживающих проживающее там население и функционирующие предприятия. Полнота предоставляемых нами услуг в таких случаях приобретает еще большую значимость. В связи с этим преобразование отделений в филиалы находится в центре особого внимания.

- Планируется ли открытие новых филиалов, а также переезд определенных филиалов по новым адресам?

- Для нас важно, чтобы центры обслуживания располагались в более удобных и доступных местах для клиентов. Исходя из этого принципа, мы рассматриваем варианты о переездах или открытии новых филиалов на ближайший период. У нас есть такие планы касаемо Баку и некоторых регионов. Наряду с этим, по мере возвращения населения на освобожденные территории, там также будет возрастать потребность в банковских услугах и продуктах, и это тоже будет предполагать открытие новых филиалов и отделений.

Мы, как и все граждане нашей страны, очень гордимся нашей исторической победой и в качестве государственного банка готовы принимать самое активное участие в возрождении и развитии освобожденных от вражеской оккупации территорий. С нетерпением ждем дней, когда сможем начать обслуживать наших клиентов в новых филиалах на освобожденных территориях.

- Какими, на ваш взгляд, современный клиент представляет банковские филиалы и отделения?

- В современном мире, наверное, самый ценный актив – это время. Конечно, время всегда было в цене, но сегодня особенно поменялось восприятие этого понятия. Поэтому сегодняшний клиент хочет получить в банке очень быстрый и в то же время удобный доступ к банковским услугам. Думаю, это и есть основные ожидания клиентов от филиалов и отделений банков.

- Возможно, сказывается смена поколений...

- Все верно, с течением времени это ощущается все больше и больше. В то же время существуют разные клиентские сегменты. На многое может влиять возрастная группа, пожелания и потребности клиентов. Есть клиенты, предпочитающие традиционный сервис, живое общение является для них более привычным и вселяет больше уверенности. Цифровые решения и удаленное обслуживание выглядит более привлекательным для представителей молодого поколения. Но всех клиентов объединяет одно: они ожидают от банка удобных, быстрых и качественных решений, способных удовлетворить их потребности и решить проблемы в соответствии с их запросами и ожиданиями.

Касательно самих филиалов, то на формирование впечатления и представления клиентов о филиалах банка влияет многое – начиная с того момента, когда клиент входит в филиал, и до того, когда он его покидает. Например, кто и как встретил, комфортность пребывания в помещении, стандарты и качество обслуживания, скорость процессов, наличие технологических решений и т.д. Все это играет важную роль в формировании правильного опыта взаимоотношений между банком и клиентом.

Для нас важно достичь самых высоких показателей по уровню удовлетворенности клиентов нашим банком. И это является одной из основных наших стратегических целей на ближайшие годы.

- Какое влияние окажут тренды цифровизации на сокращение количества ваших филиалов?

- Могу сказать, что у нас нет таких планов на ближайшее будущее. Положение банка на рынке, обслуживаемые группы клиентов, их потребности и необходимость охвата услугами наших клиентов не предполагают сокращения количества филиалов. Конечно, цифровизация - это процесс, который имеет серьезные последствия, меняет формат, создает новые возможности и решения для клиентов. Мы стараемся поддерживать клиентов из старших возрастных групп, чтобы они тоже могли более широко использовать наши цифровые решения. И видим, что число наших пожилых клиентов, пользующихся удобствами удаленного обслуживания постепенно растет. Наряду с этим филиальная сеть все еще будет сохранять свою актуальность.