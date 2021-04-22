В одной из шоу-программ популярного американского телеканала ABC Jimmy Kimmel Live появилось видео с неожиданными ошибками в онлайн-встречах по всему миру.

Распространение в социальных сетях видеокадры непристойного поведения председателя Хатаинской районной организации правящей партии «Ени Азербайджан», экс-депутата Гусейнбалы Мираламова также попали в подборку передачи Jimmy Kimmel Live. Ведущий назвал Г. Мираламова «официальным лицом Азербайджана».