Популярная в США передача рассказала о Мираламове, а ЙАП изгнала его из своих рядов видео
В одной из шоу-программ популярного американского телеканала ABC Jimmy Kimmel Live появилось видео с неожиданными ошибками в онлайн-встречах по всему миру.
Распространение в социальных сетях видеокадры непристойного поведения председателя Хатаинской районной организации правящей партии «Ени Азербайджан», экс-депутата Гусейнбалы Мираламова также попали в подборку передачи Jimmy Kimmel Live. Ведущий назвал Г. Мираламова «официальным лицом Азербайджана».
В программе также прозвучала аудиозапись разговора азербайджанского журналиста с Мираламовым.
Смотрите видео со 2 минуты 54 секунды.
Сегодня же оскандалившийся Гусейнбала Мираламов исключен из партии «Ени Азербайджан». Решение об этом было принято на заседании правления ЙАП.