Навальный решил прекратить голодовку

Осужденный российский оппозиционер Алексей Навальный объявил, что прекращает голодовку, сообщает Интерфакс.

"Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю - у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств начинаю выход из голодовки", - говорится в инстаграме Навального.

Навальный объявил голодовку 31 марта, находясь в колонии во Владимирской области, куда его отправили отбывать наказание по решению суда. От требовал допустить к нему врача, объясняя это болью в спине и ноге, а также отсутствием медицинской помощи.

2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству управления ФСИН заменил Навальному условное наказание по "делу Ив Роше" на 3,5 года в колонии общего режима.