Ильхам Алиев уволил Октая Ширалиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Октая Ширалиева от должности министра здравоохранения, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Октая Ширалиева от должности министра здравоохранения, сообщает АзерТАдж.
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