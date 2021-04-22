Борец Талех Мамедов победил Погосяна на чемпионате Европы и вышел в полуфинал

Сегодня на чемпионате Европы по борьбе в Варшаве начались соревнования по греко-римской борьбе.

Талех Мамедов (63 кг) вышел в полуфинал соревнований. В 1/8 финала он победил Николая Вичева из Болгарии (9:6), а в четвертьфинале одолел армянина Грачью Погосяна. Схватка завершилась со счетом 2:2, но благодаря последнему набранному баллу победил наш спортсмен. Сегодня вечером в полуфинале он встретится с латвийцем Александрсом Юркьянсом.

Эльдениз Азизли (55 кг) начал с победы над болгарином Недялко Петровым (12:4), а в четвертьфинале тоже легко справился с грузином Нугзари Цурцумиа (10:1). В полуфинале чемпиона мира-2018 ждет россиянин Эмин Сефершаев.

В весовой категории до 77 кг Санан Сулейманов выиграл в 1/8 финала у финна Гарри Латвалы (10:0) и вышел в четвертьфинал, где уступил турку Юнусу Башару (5:8).

Также сегодня вечером будут разыграны пять комплектов медалей в женской борьбе. После вчерашней блестящей победы Марии Стадник (50 кг) шансы на бронзу имеют Татьяна Воронцова (53 кг) и Ирина Нетреба (65 кг).