Теймур Мусаев стал и.о. министра здравоохранения

Первый замминистра здравоохранения Теймур Мусаев стал исполняющим обязанности министра здравоохранения. Как сообщает АзерТАдж, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.