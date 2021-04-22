Теймур Мусаев стал и.о. министра здравоохранения
Первый замминистра здравоохранения Теймур Мусаев стал исполняющим обязанности министра здравоохранения. Как сообщает АзерТАдж, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Первый замминистра здравоохранения Теймур Мусаев стал исполняющим обязанности министра здравоохранения. Как сообщает АзерТАдж, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
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