В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1809 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 2047 человек). В то же время 2191 пациент (2610 человек соответственно) выписан после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 33 человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 309789 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 274766 человек благополучно прошли лечение, 4307 пациентов клиник скончались.

Лечение 30716 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 164 974 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 11 097 - за минувшие сутки.