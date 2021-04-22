Подсистема «Трудовые отношения и занятость», являющаяся одним из важных проектов, осуществляемых Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения в направлении перехода к цифризации занятости, в ближайшее время начнет функционировать в тестовом режиме.

Как сообщили haqqin.az в министерстве, об этом говорилось в ходе встречи в агентстве с ответственными специалистами по человеческим ресурсам разных компаний.

Председатель агентства Мустафа Аббасбейли рассказал о направлениях деятельности структуры и осуществляемых ею программах активной занятости. Он отметил 8 проектов, осуществляемых в направлении перехода к цифризации занятости и электронизации услуг – подсистему «Трудовые отношения и занятость», карту занятости страны, реестр занятых граждан по стране, информационные ресурсы по контролю неформальной занятости, выездную систему мониторинга и проверок, электронную биржу и ярмарку труда, а также портал общественных работ (works.gov.az).

Было отмечено, что в ближайшее время подсистема «Трудовые отношения и занятость» начнет функционировать в тестовом режиме и охватит единый функциональный формат ERP для всех работодателей страны по подсистеме «Трудовые отношения и занятость».