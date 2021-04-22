В пригороде Парижа злоумышленник зарезал сотрудницу полиции

Злоумышленник в пятницу напал с ножом на сотрудницу полиции во французском городе Рамбуйе (департамент Ивелин) в 45 км к западу от Парижа. Как сообщило агентство Agence France-Presse (AFP), инцидент произошел около 14:20 по парижскому времени. По информации агентства, от полученных ран сотрудница полиции умерла.

Ее коллегам удалось нейтрализовать злоумышленника, применив огнестрельное оружие. Согласно данным пожарно-спасательной службы, состояние нападавшего медики оценивают как критическое. Мотивы преступника не приводятся.

На место происшествия выехал глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Как он сообщил у себя в Twitter, нападение было совершено в помещении комиссариата полиции.