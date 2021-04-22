«Дело врачей» продолжается: арестован Фазиль Алиев

В Сабирабадскую районную прокуратуру поступило обращение жителя села Суговушан Сабирабадского района о том, что за госпитализацию родственника, нуждающегося в стационарном лечении в связи с заражением коронавирусной инфекцией (COVID-19), врач Центральной больницы района по имени Фазиль потребовал тысячу долларов. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Проведенным расследованием было установлено, что заведующий инфекционным отделением Центральной больницы Сабирабадского района, врач-координатор по обследованию и лечению пациентов с коронавирусом Алиев Фазиль Магеррам оглу получил в качестве взятки денежные средства в размере тысячи долларов США от родственника человека, зараженного коронавирусной инфекцией (COVID-19) за госпитализацию и лечение, но больной скончался в больнице, где проходил лечение.

По собранному материалу возбуждено уголовное дело по статье 311.3.2 (получение взятки) Уголовного кодекса и 23 апреля 2021 года Фазиль Алиев был задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного этой статьей.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.