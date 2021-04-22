Япония вводит чрезвычайное положение из-за COVID-19
Власти Японии объявили о режиме чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения COVID-19 в Токио и префектурах Осака, Киото и Хиого на западе страны. Об этом сообщает японское агентство новостей Kyodo.
«Объявление чрезвычайной ситуации охватит примерно четверть 126-миллионного населения Японии, в местах, где сосредоточено около трети ее экономики», — говорится в сообщении агентства.
Kyodo сообщает, что окончательное решение о введении ЧС принял премьер-министр Японии Есихидэ Суга на заседании рабочей группы по COVID-19 вечером 23 апреля.
Чрезвычайные меры будут действовать с 25 апреля по 11 мая. Будут запрещены массовые мероприятия с участием зрителей, закрыты универмаги, а также бары и рестораны, где продают алкоголь. Прочим заведениям общепита нужно будет закрываться в 8 вечера. Власти также сократят число рейсов общественного транспорта.
По информации японского Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, около 80% всех новых случаев COVID-19 в Осаке и Хиого связаны с британским штаммом коронавируса. Также быстро этот вариант вируса распространяется в Токио.