Власти Японии объявили о режиме чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения COVID-19 в Токио и префектурах Осака, Киото и Хиого на западе страны. Об этом сообщает японское агентство новостей Kyodo.

«Объявление чрезвычайной ситуации охватит примерно четверть 126-миллионного населения Японии, в местах, где сосредоточено около трети ее экономики», — говорится в сообщении агентства.