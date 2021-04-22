В Турции массовые аресты из-за мошенничества на криптобирже

Полиция Турции арестовала 62 обвиняемых в мошенничестве на криптовалютной бирже Thodex, сообщает Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.

Согласно сообщению, торговля на платформе остановилась еще в среду. Генпрокуратура Турции выдала ордеры на арест 78 подозреваемых. Из них 62 уже задержали, остальных ищут.

Против основателя и исполнительного директора Thodex Фатиха Фарука Озера возбудили дело по обвинению в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами.

Инициировал иск адвокат Абдулла Усаме Серан. Он заявил, что платформа с 400 тыс. пользователями, из которых 390 тыс. - активные, перестала разрешать операции по снятию денег. Серан также упомянул, что в соцсетях ходят слухи, что основатель биржи покинул Турцию еще 20 апреля. Европейские СМИ утверждают, что Озер сейчас находится в Албании.