22 апреля при поддержке Института образования Азербайджана, Ассоциации работников образования и платформы T-Network стартовала Международная конференция по управлению образованием. В конференции принимают участие местные и международные исследователи, ученые и педагоги из 9 стран, сообщили haqqın.az в институте.

Члены организационного комитета Гошгар Магеррамов и Джафар Мансими поприветствовали участников конференции и проинформировали о конференции. Было отмечено, что конференция, впервые организованная на тему управления образованием, руководствуясь распоряжением президента Ильхама Алиева «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития» и документом «Образование в соответствии с требованиями XXI века», направлена на освещение предстоящих задач в этой области.

На церемонии открытия конференции выступил министр образования Эмин Амруллаев. В своем выступлении он проинформировал об образовательной политике и основных задачах, стоящих перед администрацией образования. Было отмечено, что для Министерства образования обеспечение каждого гражданина правом на доступное, качественное и равное образование является одним из главных приоритетов. То, как измеримые и сопоставимые показатели создают более эффективные возможности для менеджеров образования, играет важную роль в повышении качества образования.

Э.Амруллаев отметил, что в управлении образованием необходимо уделять особое внимание таким факторам, как содержание, обучение и оценка. Среди важных вопросов было уделено внимание развитию и расширению дошкольного, инклюзивного и общеобразовательного дошкольного образования. Говоря о значении международных оценок в работе, проводимой в направлении улучшения качества образования, министр отметил, что в рамках таких исследований, как PISA, PIRLS и TIMSS, отмечается положительная динамика в результатах учащихся из Азербайджана.

Затем директор Института образования Руфат Азизов затронул такие темы, как обновление контента, повышение цифровых навыков молодежи и достижение прогресса в международных оценках. Он отметил, что при составлении учебного контента в основу были положены такие задачи, как критическое мышление, изобретение, организация интерактивных уроков на основе обсуждений и проектов, междисциплинарная интеграция и повышение квалификации преподавателей.

На конференции выступили ректор Азербайджанского государственного педагогического университета профессор Джафар Джафаров, председатель Общественного совета при Министерстве образования профессор Шахлар Аскеров, профессор Университета Восточной Каролины Льюис Трэвис, профессор Университета Балтистан в Скарду Ашфак Ахмад Шах, проректор Университета АДА Вафа Каздал, заведующий отделом Института образования профессор Пиралы Алиев и другие.

Конференция, в которой приняли участие около 500 участников, продолжилась сессиями «Лидерство и управление в образовании» (модератор - проректор Азербайджанского государственного педагогического университета Эльдар Асланов) и «Качество в образовании» (модератор - профессор Пиралы Алиев).

Отметим, что избранные статьи конференции будут опубликованы в специальном выпуске журнала «Азербайджанская школа». Конференция продлится до 25 апреля.

Добавим, что второй день конференции начался 23 апреля в 15:00, местные и иностранные специалисты выступили с обсуждениями международного опыта в управлении образованием, дистанционного управления и организации инклюзивного образования.

Основными докладчиками стали известный турецкий ученый в области управления образованием профессор Хасан Шимшек, профессор Университета Инха в Южной Корее Янгсон Ким, специалист по управлению образованием из Финляндии Перри Лунаскорпи.