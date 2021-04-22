Посольство США в Израиле выразило обеспокоенность ситуацией в Иерусалиме. Об этом говорится в сообщении американской дипмиссии.

РИА Новости со ссылкой на Красный полумесяц сообщало, что более сотни палестинцев пострадали в результате столкновений, которые произошли накануне поздно вечером в старом городе Иерусалима. По данным правоохранительных органов, первые конфликты начались после окончания вечерней молитвы месяца Рамадан, когда сотни молодых мусульман вышли на демонстрацию у Шхемских ворот Старого города и стали бросать камни в сотрудников полиции. В это же время, по информации местной прессы, к месту беспорядков выдвинулась колонна крайне правой израильской молодежи.

105 человек были ранены, 22 из них были доставлены в больницу. Их ранения врачи охарактеризовали как средние. Остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.