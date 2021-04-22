Москва: участники трехсторонней группы по Карабаху постоянно находятся на связи

Все участники трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе находятся в постоянном контакте. Об этом заявил журналистам в пятницу вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Мы постоянно находимся в контакте", - сказал Оверчук, отвечая на вопрос ТАСС.

Напомним, в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. 11 января текущего года лидеры договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, занимающейся разблокированием транспортных и экономических связей в регионе.