Илон Маск предложил построить город на Марсе

Глава SpaceX Илон Маск полагает, что человечество должно построить на Луне постоянно обитаемую базу, а затем – город на Марсе. Об этом бизнесмен заявил на пресс-конференции после запуска корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту, сообщает CNBC.

"Мы слишком долго не были на Луне. Мы должны вернуться туда и построить постоянную базу на Луне. Я говорю о постоянно обитаемой базе. А потом – город на Марсе. Человечество станет космическим видом, обитателями многих планет, а не одной", – подчеркнул Маск.

Он также отметил, что планы NASA по возвращению на Луну в 2024 году вполне реальны.