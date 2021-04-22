Сахиль Бабаев: К программе самозанятости уже привлечены более 12 500 человек

В прошлом году к программе самозанятости были привлечены более 12 500 человек. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе министерства, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе встречи в онлайн-формате с миссией Международного валютного фонда (МВФ).

Он отметил, что за прошедшее время в стране были предприняты важные шаги по усилению социальной защиты населения. В 2020 году на выплаты по пенсиям, пособиям, стипендиям, адресной социальной помощи было израсходовано более 5 млрд 743 млн манатов, что на 20% или на 1 млрд манатов больше по сравнению с предыдущим годом.

По словам министра, с целью повышения занятости в прошлом году число оплачиваемых общественных рабочих мест было увеличено до 90 тысяч, к программе самозанятости были привлечены более 12 500 человек.